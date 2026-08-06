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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşını öldürdü, trafik kazası süsü verdi! Kayalıklara çaptı!

        Arkadaşını öldürdü, trafik kazası süsü verdi! Kayalıklara çaptı!

        Adana'da tüyler ürperten bir oyun ortaya çıktı. Olayda, işlediği cinayeti trafik kazası gibi göstermeye çalışan sanığı deliller ele verdi. Buna göre, kaza yaptığını iddia ettiği otomobildeki arkadaşını bıçakla öldürdüğü belirlenen Mehmet K.'nin, aracı kayalıklara çaptığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Arkadaşını öldürdü, trafik kazası süsü verdi! Kayalıklara çaptı!

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde kaza yaptığını iddia ettiği otomobildeki arkadaşını bıçakla öldürdüğü belirlenen sanık hakkında, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        AA'da yer alan habere göre kentte 3 Mayıs'ta Ahmet Tuncöz'ün (43) bir otomobilde ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan Mehmet K. (33) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, arkadaş olan Tuncöz ve Mehmet K'nin, araçla olayın gerçekleştiği yere gittikleri belirtildi. Araçta bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada arkadaşını öldüren sanığın, otomobilini kayalığa çarpıp ​​​​​​​"trafik kazası süsü vermeye" çalıştığı, olayın aydınlatılması için güzergahtaki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği bilgisi iddianamede yer buldu.

        112'YE ARKADAŞININ YARALANDIĞINDAN BAHSETMEMİŞ

        Mehmet K'nin, telefonla aradığı 112 Acil Çağrı Merkezine konuyu sadece "trafik kazası" olarak aktardığı kaydedilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

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        "Sanığın, maktulü iç organlarının çıkmasına sebebiyet verecek halde bıçaklayıp kasten öldürdüğü, her ne kadar ifadesinde trafik kazası yaptığını, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu haber verdiğini ve tüm olayların 10-15 dakika içinde gerçekleştiğini söylemişse de 20.43'te eşini telefonla arayıp kaza yaptığını haber verdiği, 112 Acil Çağrı Merkezini ise 21.44'te arayıp trafik kazası yaptığını söylediği, kaza yaptığına dair ilk söylem ile ihbar arasında 1 saatlik zaman dilimi bulunduğu ve ihbar hattını aradığında maktulü yaraladığından bahsetmediği tespit edilmiştir."

        İddianamede, aracın olay yerinde el freni çekik ve birinci vitese takılmış halde bulunduğu belirtilerek, "Sanığın, maktulü canavarca his içinde eziyet çektirme yoluyla öldürdükten sonra otomobilin arka koltuğuna yerleştirdiği, suçtan kurtulmak amacıyla da yolun aşağısına uzanan kayalığa doğru aracı sürerek 'cinayete trafik kazası süsü' vermeye çalıştığı sabit olmakla sanık Mehmet K'nin 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." değerlendirmesi yapıldı.

        "HASTANEYE GÖTÜRMEK İSTERKEN KAZA YAPTIM"

        Sanık ise iddianamede yer verilen ifadesinde, arkadaşıyla araçta kavga ettiklerini savundu. Olaya "trafik kazası süsü" vermediğini öne süren Mehmet K. şu beyanda bulundu:

        "Kendisi sert bir cisimle kafama vurdu. Ben de aracı durdurup cebimde bulunan bıçağı rastgele salladım. Ahmet'i hastaneye götürmek istedim ancak araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazası yaptım. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu anlattım. Tüm olay 10-15 dakika içinde meydana geldi. Otomobili planlı bırakıp kaza süsü vermedim."

        Tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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