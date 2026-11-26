Bartın kent merkezinde karıştığı adli olay nedeniyle polis memurları nezaretinde sağlık kontrolü için hastaneye götürülen R.D. (19), taşkınlık çıkararak polislere saldırdı.

BİLGİSAYARA DA ZARAR VERDİ

AA'da yer alan habere göre R.D, kendisine engel olmak isteyen polis memurunun parmağını ısırdı, hastaneye ait bilgisayara zarar verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında adli işlem uygulanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "görevi yaptırmamak için direnme", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.