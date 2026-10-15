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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da oğlunun bıçakla rehin aldığı anne, polisin operasyonuyla kurtarıldı

        Bursa'da oğlunun bıçakla rehin aldığı anne, polisin operasyonuyla kurtarıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Hakan Ç., henüz belirlenemeyen nedenle annesi Hatice Ç.'i bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine eve giden özel harekat polisleri Hakan Ç.'yi etkisiz hale getirirken, anne Hatice Ç.'yi kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 07:41 Güncelleme:
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        Oğlunun bıçakla rehin aldığı anne kurtarıldı

        Bursa'da aile içerisinde yaşanan tartışmada oğlu Hakan Ç. tarafından bıçakla rehin alınan anne Hatice Ç., özel harekat polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Okul Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Hakan Ç., henüz belirlenemeyen nedenle annesi Hatice Ç. ile tartıştı.

        Yaşanan gerginlik sırasında Hakan Ç., mutfaktan aldığı bıçakla annesini rehin aldı. Oğlunun bir anlık dalgınlığından yararlanan Hatice Ç., kendisini bir odaya kilitleyip, telefonla aradığı 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

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        ÖZEL HAREKAT EKİBİ YAKALADI

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Hakan Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Polisin uzun süren ikna çabalarına yanıt vermeyen şüpheli için bölgeye özel harekat ekibi yönlendirildi. Adrese gelen özel harekat polisleri, daire kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Ekipler Hakan Ç.’yi etkisiz hale getirerek, anne Hatice Ç.’yi kurtardı. Korktuğu gözlenen annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, Hakan Ç. ise gözaltına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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