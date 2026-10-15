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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri’de 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kayseri’de 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kayseri'de, arkadaşlarının getirdiği meyve suyunu içtikten sonra mide bulantısı ve kusma şikâyeti yaşayan 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrencilerin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 17:29 Güncelleme:
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        12 öğrenci öğrenci zehirlendi

        Kayseri’nin İncesu ilçesinde içtikleri meyve suyundan rahatsızlanan 12 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        DHA'daki habere göre; Kayseri’nin İncesu ilçesinde arkadaşlarının getirdiği meyve suyundan içtikleri belirtilen öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

        İhbar üzerine okula, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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