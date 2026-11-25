25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla siyasi isimler sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı.

KURTULMUŞ: ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS İLKESİYLE...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna ve toplumsal vicdana yönelmiş, hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyecek bir insanlık ayıbıdır.

Aile yapımızın temel taşı olan, toplumsal hayatımızın her alanında önemli roller üstlenen kadının haklarını ve hukukunu korumak, yalnızca hukuki ve siyasi bir sorumluluk değil, aynı zamanda ahlaki bir vazife ve medeniyet anlayışımızın temel bir gereğidir.

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Türkiye olarak şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle kadınların güçlenmesini, ailenin korunmasını ve sosyal dokunun sağlamlaştırılmasını esas alıyoruz.

İnanıyoruz ki kadınların hayatın her alanında etkin rol üstlendiği, ailede sevgi ve saygının, toplumda adalet ve dayanışmanın hakim olduğu bir geleceği inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün toplumsal hassasiyetin artmasına ve ortak mücadele bilincinin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Zulmün en ağır şartlarında umudu, aileyi ve hayatı ayakta tutan, zalime boyun eğmeyen, kararlı mücadeleleriyle insanlığın vicdanına seslenen Filistin’in onurlu ve gururlu kadınlarını da saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

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ÇELİK: ORTAK DEĞERLERİMİZE SALDIRIDIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Çelik'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Kadına dönük şiddetin her türlüsü herkes tarafından lanetlenmelidir. Kadına yönelik şiddet yalnızca bir bireye değil, toplumun vicdanına ve ortak değerlerimize saldırıdır.

Şiddeti doğuran anlayış, eylem ve dil ile mücadelemiz “sıfır tolerans” ilkesi ile sürecektir.

Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir; kadınların güvenliği, onuru ve hakları için bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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DURAN: MAZUR GÖRÜLEMEYECEK BİR SUÇTUR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadına yönelik şiddet, insan onuruyla ve medeniyetimizin temel değerleriyle bağdaşmayan, hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyecek bir suçtur. Biliyoruz ki bir söz, bir davranış veya bir içerik de şiddeti besleyen bir unsura dönüşebilir.

Bu sebeple şiddetle mücadele, yalnızca şiddet eylemlerine karşı durmayı değil, şiddeti besleyen her türlü söylem ve anlayışla da mücadele etmeyi gerektirir. Dilimizden davranışlarımıza kadar hayatın her alanında saygıyı ve sorumluluğu esas almak hepimizin görevidir.

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Günlük hayatta da dijital mecralarda da şiddetin her türüne ve nefreti körükleyen söylemlere karşı kararlılıkla duruyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların hayatın her alanında haklarının korunduğu, güvenle yaşadığı bir Türkiye için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumsal farkındalığın ve saygı kültürünün güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

EMİNE ERDOĞAN: HEPİMİZİN ORTAK MESELESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetin hiçbir türüyle bir arada yaşamayı kabul edemeyiz. Zira şiddet, bilhassa kadına yönelik şiddet, bir canın incindiği yerden bütün insanlığı yaralar. Kadına kalkan her el, bütün bir toplumu derinden sarsar.

İşte bu nedenle insan onurunu korumak, kadınıyla erkeğiyle hepimizin ortak meselesidir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, devletimizin kararlılığı etrafında toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini diliyorum."