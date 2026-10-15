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        Haberler Gündem Politika Türkiye Belediyeler Birliği'nde Başkan Vekili seçimi bugün

        Türkiye Belediyeler Birliği'nde Başkan Vekili seçimi bugün

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçimi için bugün toplanıyor. Saat 14.30'da yapılacak seçimde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yarışacak

        Kaynak
        anka
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        TBB'de Başkan Vekili seçimi bugün

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle TBB Birlik Meclisi bugün Başkan Vekili seçimi gündemiyle toplanacak. Seçimde YENİ Partili Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aday oldu.

        TBB Birlik Meclisi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle TBB Başkan Vekili seçimi gündemiyle saat 14.30'da bir otelde toplanacak.

        Seçimde şu ana kadar YENİ Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Cumhur İttifakı'ndan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aday oldu.

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        CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ayşe Ünlüce'yi destekleyeceklerini açıklamıştı.

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