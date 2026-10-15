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        Yalova'da yağmurun durması için kurban kestiler

        Yalova'da etkili olan sağanak yağışın ardından sokak ve caddelerde su baskınları meydana geldi. Bir grup vatandaş, yağışın sona ermesi için dere üzerindeki köprüde kurban kesti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 10:57 Güncelleme:
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        Yağmurun durması için kurban kestiler

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın durması için dere üzerindeki köprüde kurban kesildi.

        İHA'daki habere göre olay; Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana geldi. İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su baskınları oluşurken, bir grup vatandaş yağışın sona ermesi için kurban kesti.

        Dere üzerindeki köprüde gerçekleştirilen kurban kesimi dikkat çekti.

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        #yalova
        #Armutlu
        #yağmur
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