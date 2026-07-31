Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik 2026 yılında kırmızı bülten ve diğer uluslararası aramalar kapsamında toplam 526 kişi Türkiye'ye getirildi

        2026 yılında kırmızı bülten ve diğer uluslararası aramalar kapsamında toplam 526 kişi Türkiye'ye getirildi

        İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026'nın ilk 7 ayında kırmızı bültenle arananlar da dahil uluslararası seviyede aranan 526 kişi Türkiye'ye getirildi. İade edilenler arasında 123 organize suç örgütü lideri veya üyesinin bulunduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bu yıl 526 suçlu Türkiye'ye getirildi

        İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin, 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı.

        AA 'da yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, yurt dışına kaçan ve uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanarak ülkeye getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 1 Ocak-16 Temmuz 2026 döneminde 44 ülkede yürütülen çalışmalar sonucunda 499 kişinin Türkiye'ye getirilmesi sağlandı.

        Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 kişinin daha 28 Temmuz'da ülkeye getirilmesiyle, 7 aylık dönemdeki sayı 526'ya ulaştı.

        REKLAM

        123'Ü ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ VEYA ÜYESİ

        Türkiye'ye getirilen 499 kişinin 225'inin asayiş, 194'ünün kaçakçılık ve organize suçlar, 71'inin narkotik, 9'unun ise terör suçlarından arandığı belirlendi.

        Bu kişilerden 123'ünün organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu tespit edildi.

        Terör suçları kapsamında getirilen 9 kişiden 5'inin terör örgütü PKK, 2'sinin dini istismar eden terör örgütleri, 2'sinin ise diğer terör örgütleri kapsamında arandığı kaydedildi.

        "KAÇMAYA ÇALIŞMALARI YALNIZCA YAKALANACAKLARI YERİ DEĞİŞTİRİR"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AA muhabirine uluslararası seviyede aranan kişilerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Suçluların yurt dışına çıkarak izlerini kaybettiremeyeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, ilgili kurumlar ve uluslararası muhataplarla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

        REKLAM

        Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Suçlular şunu iyi bilmelidir, kaçmaya çalışmaları yalnızca yakalanacakları yeri değiştirir. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, bu yıl kırmızı bülten dahil uluslararası seviyede aranan 526 kişinin ülkemize getirilmesini sağladık. Bu sonuç, Türkiye'nin güçlü takip kapasitesinin ve uluslararası alandaki etkin işbirliğinin somut göstergesidir. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve aranan kişileri ülkemize getirmeye devam edeceğiz."

        ULUSLARARASI ARAMA SÜRECİNİ INTERPOL-EUROPOL DAİRE BAŞKANLIĞI YÜRÜTÜYOR

        Türkiye'de uluslararası seviyede aranan kişilere ilişkin işlemler, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığınca yürütülüyor.

        Başkanlık, aranan kişilere ilişkin bilgileri Interpol kanalları üzerinden ilgili ülkelerin birimlerine iletiyor, yakalama ve Türkiye’ye getirme süreçlerinde ülkeler arasındaki koordinasyonu sağlıyor.

        Kırmızı bülten, aranan kişinin yerinin belirlenmesi ve iade amacıyla geçici olarak yakalanmasına yönelik uluslararası talebi ifade ediyor. Difüzyon ise arama bilgisinin Interpol üzerinden üye ülkelere doğrudan iletildiği acil mesaj olarak kullanılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Köprüde devrilen TIR'dan nehir yatağına düşen sürücü öldü

        Uşakta köprüde devrilen TIR'dan Gediz Nehri yatağına düşen sürücü hayatını kaybetti. (AA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyarlık operasyon
        2 milyarlık operasyon
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Avrupa alevlerle mücadele ediyor
        Avrupa alevlerle mücadele ediyor
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        2 çocuk babası meme kanserini yendi! İki memesi de alındı
        2 çocuk babası meme kanserini yendi! İki memesi de alındı
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak