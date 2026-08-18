Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin, "Koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı destekleyen çok yönlü hukuki düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişimi için kritik bir adım daha atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çocukları her türlü riskten korumayı ve her koşulda üstün yararlarını gözetmeyi milli bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı destekleyen çok yönlü hukuki düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Düzenlemelerin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."