Bursa'da iki grup arasında kavga: Olaya oyuncak kılıçla gelmişler
Bursa'da husumetlilerini darp etmeye gelen grubun kaçarken çöpe attığı ve paniğe neden olan kılıcın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Kavgada bir kişi hafif yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 09:35 Güncelleme:
Bursa'da husumetlilerini darp etmeye gelen grubun kaçarken çöpe attığı kılıcın oyuncak olduğu belirlendi. Olayda bir kişi hafif yaralandı.
İHA'daki habere göre olay; Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kaçan şüphelilerin güzergâhındaki çöp konteynerinde bulunan ve ilk bakışta gerçek sanılan kılıcın, yapılan incelemede oyuncak olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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