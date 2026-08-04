Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'da iki grup arasında kavga: Olaya oyuncak kılıçla gelmişler

        Bursa'da iki grup arasında kavga: Olaya oyuncak kılıçla gelmişler

        Bursa'da husumetlilerini darp etmeye gelen grubun kaçarken çöpe attığı ve paniğe neden olan kılıcın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Kavgada bir kişi hafif yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 09:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kılıçla kavgaya geldiler
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da husumetlilerini darp etmeye gelen grubun kaçarken çöpe attığı kılıcın oyuncak olduğu belirlendi. Olayda bir kişi hafif yaralandı.

        İHA'daki habere göre olay; Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Kaçan şüphelilerin güzergâhındaki çöp konteynerinde bulunan ve ilk bakışta gerçek sanılan kılıcın, yapılan incelemede oyuncak olduğu tespit edildi.

        Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 1 Ağustos 2026 (İstanbul'da Yönetim Değişir Mi?)

        İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti. CHP ve Yeni Parti transfer furyasına ne söyleyecek? Kazanacak aday formülü tutmadı mı? Tuzla Belediye Başkanı neden geçti? Seçmen geçişleri nasıl karşılıyor? Saadet ve Yeniden Refah birleşiyor mu? Sağda ittifak neyi değiştirir? Habertürk Gündem'de Ke...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Her 6 kadından biri yaşıyor ama yardım almıyor
        Her 6 kadından biri yaşıyor ama yardım almıyor
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Transferde rota S.Arabistan!
        Transferde rota S.Arabistan!
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        SGK’nın prim gelirleri arttı
        SGK’nın prim gelirleri arttı
        "Çok fazla para kazanıyorlar"
        "Çok fazla para kazanıyorlar"
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Barış Kılıç'a ödül
        Barış Kılıç'a ödül