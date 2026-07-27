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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!

        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!

        Şırnak'ta, hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada yaşamlarını yitiren 43 yaşındaki Gülsüm Üsgüdar ile 42 yaşındaki Tuğba Kervan Niğde'de toprağa verildi. Üsgüdar ile Kervan'ın dünür olduğu, çocuklarının oturacağı evi hazırlamak için Şırnak'a gittikleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 10:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!

        Şırnak'ta yürek yakan kaza, 24 Temmuz akşamı Silopi ilçesi Görümlü yolu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

        İKİ DÜNÜR DE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre kazada Gülsüm Üsgüdar (43), Tuğba Kervan (42) ile A.G., M.K. ve E.Ü. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Gülsüm Üsgüdar ile Tuğba Kervan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        ÇOCUKLARININ NİKAHI KIYILMIŞ

        Gülsüm Üsgüdar ile Tuğba Kervan’ın dünür oldukları, çocuklarının yerleşeceği evi düzenlemek için Şırnak’a gittikleri ortaya çıktı. Üsgüdar’ın oğlu Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Okan Üsgüdar (22) ile Kervan’ın kızı Emine Üsgüdar’ın (19) bir süre önce nikah kıydığı öğrenildi.

        EVİN EŞYALARINI YERLEŞTİRMİŞLER

        Gaffar Okan Üsgüdar’ın tayininin Şırnak’ın Silopi ilçesine çıktığı, annesi ile kayınvalidesinin de çiftin evinin eşyalarını düzenledikten sonra Niğde’ye dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Otopsilerinin ardından Niğde’ye gönderilen cenazeler, Dündarlı beldesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Öte yandan, hastanedeki tedavileri tamamlanan A.G., M.K. ve E.Ü. de taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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