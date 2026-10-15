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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de 'trafiğe çıkmayın' uyarısı

        Kocaeli'de 'trafiğe çıkmayın' uyarısı

        Kocaeli Valiliği, son meteorolojik verilere göre kentte gün boyunca etkili olacak aşırı yağışlara karşı vatandaşları uyararak, zorunlu haller dışında trafiğe çıkılmamasını istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 09:24 Güncelleme:
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        Kocaeli'de 'trafiğe çıkmayın' uyarısı

        Kocaeli Valiliği trafik tedbirlerine ilişkin bir basın duyurusu yayımladı. Yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre aşırı yağışların gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği belirtilerek, vatandaşlardan acil ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları istendi.

        İHA'nın haberine göre ayrıca güzergah uyarılarının da yapıldığı duyuruda, D-130 Karayolu'nu kullanacak sürücülere dikkat çekildi.

        Açıklamada, "D-130 Karayolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanacağından, seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın Yeniköy Kavşağı ile Karşıyaka Kavşağı arasındaki alternatif güzergâhları kullanmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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