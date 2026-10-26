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        Haberler Gündem Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı

        Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı

        Muğla'nın Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 19:42 Güncelleme:
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        Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un görevden uzaklaştırılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Açıklamada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/11589 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Topuz hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

        Topuz’un, Muğla Sulh Ceza Hâkimliğinin 23 Ekim 2026 tarihli ve 2026/246 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasının ardından, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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