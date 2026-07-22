CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Çerçeve yasanın çok geciktiği kanaatindeyiz ancak bu yasanın çerçevesinin toplumsal barış olması gerektiğini ama aynı zamanda demokratikleşme ve yaşadığımız bu ağır hukuksuzluklara dönük kimi düzenlemeleri içermesi ortadadır" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, CHP'li belediyelere ilişkin operasyonlara dair değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye tedbirle gelinen ve gidilen, tutuklamalar, gözaltılar ile yaşayan bir ülke oldu. Olaylarla hiçbir ilgisi olmayan insanlar dahi, 'Acaba ben de bir gün tutuklanır mıyım' diye korkuyorlar. Türkiye'nin geldiği gerçek maalesef budur. Mesela bunlardan bir tanesi İzmit Belediyesi operasyonudur, muhtemelen gizli bir tanık var ve somut delil yok. İzmit'teki iki seçimde başarısını ispatlamış, oyunu artıran, güven kazanmış ve aynı zamanda güvendiğimiz Fatma Kaplan Hürriyet, eşi ve 31 kişiyi gözaltına aldılar. Buradaki iddialar şunlar; bazı müteahhit şirketlere ihale vermek, ihaleye fesat karıştırmak. Peki bu suçları yalnızca CHP'li belediyeler mi işliyor? Bu ilgili şirketler AKP'li belediyelerle de iş yapmış ve eğer iddia ettiğiniz gibi rüşvetle iş yapıyorlarsa o zaman bu işlere de bakın. Biz bunun örneklerini Aziz İhsan Aktaş'tan biliyoruz. Biz bu düşman hukukunu, çifte hukuku ve olmayan hukuk üzerinden siyasetin dizayn edilmesini asla kabul etmiyoruz, boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'YENİ PARTİNİN GENEL BAŞKANI OLARAK GÖRÜŞECEK'

Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Özgür Özel ile bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine, "Benim talebim üzerine Sayın Meclis Başkanı ile görüştük. Kendisine kabulleri için teşekkür ettim. Özellikle Meclis'in olağan çalışma sürecine ara verilme döneminin başındayken son kalan işlerin nasıl yapılacağına dönük olarak ve Meclis'in çalışma takvimi başta olmak üzere kimi konularda görüşlerine başvurduk, görüşlerimizi, tutumlarımızı ifade etme olanağı bulduk. Tabii bu çözüm süreciyle ilgili çerçeve yasanın hazırlığının olduğunu söyledi. Bu süreçte kendisi parti genel başkanları ile görüştü. Bilindiği gibi partimiz mutlak butlan kararı ile genel başkanlığı gasbedilmiş, fiilen sarayın işgali altındadır. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in şu andaki sıfatı 'CHP Grup Başkanıdır.' Dolayısıyla Sayın Meclis Başkanının, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile 'grup başkanı' sıfatı ile görüşmesinin hangi şartlarda olabileceğine dönük bir değerlendirme yaptık. Umuyoruz ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, çok kısa bir süre içerisinde yeni kurulacak partinin genel başkanı olacak ve o sıfatla da Sayın Meclis Başkanı ile görüşecek" diye konuştu.

'BİLEREK GECİKTİRİLDİĞİ KANAATİNDEYİZ'

Çerçeve yasaya ilişkin soruya dair konuşan Emir, "Çerçeve yasanın çok geciktiği kanaatindeyiz ancak bu yasanın çerçevesinin toplumsal barış olması gerektiğini ama aynı zamanda demokratikleşme ve yaşadığımız bu ağır hukuksuzluklara dönük kimi düzenlemeleri içermesi ortadadır. Biz bu nedenle bir bütün olarak bu çalışmaların geciktiği, hatta bilerek geciktirildiği kanaatindeyiz. Bugün ise böyle bir çalışmanın yapıldığı aşikar. Öteden beri ciddi olarak ve Türkiye'nin böyle bir sorun karşısındaki çalışmaları belli bir olgunluğa gelirse; hiç kimsenin tatil yapma lüksü olamayacağı ve Meclis'e gelerek görev yapmanın bizim açımızdan onurlu bir görev olacağını ifade ediyoruz. Dolayısıyla olgunlaştırılmış, beklentilerimize, komisyon raporunun çizdiği istikamete uygun bir çerçeve yasa olmak kaydıyla çalışma yapılabilir. Ancak bugüne kadar yapılan hazırlığın parçası olmadığımız gibi bilgi sahibi de değiliz" dedi. Emir, mutlak butlan süreci sonrası farklı farklı mahkemelere başvurulduğunu; ancak hukuka uygun kararların çıkmayacağını bildiklerini belirtti.