Samsun'da eğitim uçağı pist dışına çıktı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi
Giriş: 28 Kasım 2026 - 16:06 Güncelleme:
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