Habertürk Manşet programında, bir sürücünün ihmali sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi feci kaza masaya yatırılıyor. Sürücünün sadece 10 kilometre daha devam etmesi halinde 11 canın hâlâ hayatta olacağı bu acı facia, kazaya giden süreç ve ihmaller zinciri tüm detaylarıyla deşifre edil... Daha Fazla Göster

Habertürk Manşet programında, bir sürücünün ihmali sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi feci kaza masaya yatırılıyor. Sürücünün sadece 10 kilometre daha devam etmesi halinde 11 canın hâlâ hayatta olacağı bu acı facia, kazaya giden süreç ve ihmaller zinciri tüm detaylarıyla deşifre ediliyor. Trafik Güvenliği Uzmanı Mert İntepe facianın arkasındaki teknik kusurları, sürücü ihmallerini ve kazaya yol açan etkenleri adım adım analiz ederken; Zülfikar Ali Aydın sorumsuzluğun ağır bilançosunu, teknik incelemeleri ve bu katliam gibi kazada "kimin ne kadar suçlu olduğu" sorusunu programda tüm yönleriyle yayın ekranına taşıyor. İhmaller zincirinin arkasındaki gerçekler, adli soruşturmadaki son durum ve bu büyük trajedinin hukuki boyutları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için hazırlanan bu özel yayını kaçırmayın. Daha Az Göster