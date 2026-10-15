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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silifke'de kaybolan avukatın cansız bedeni bulundu

        Silifke'de kaybolan avukatın cansız bedeni bulundu

        Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 50 yaşındaki avukat Remzi Meydan'ın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulundu. Meydan'ın ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 08:16 Güncelleme:
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        Kayıp avukatın cansız bedeni nehirde bulundu

        Mersin’in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 50 yaşındaki avukatın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Mersin Barosuna kayıtlı avukat Remzi Meydan’dan (50) haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine saat 11.00 sıralarında harekete geçen ekipler, Meydan’ın bulunması için çalışma başlattı.

        ÖNCE ARACI BULUNDU

        Yapılan araştırmalarda Meydan’a ait otomobil, Mersin Köprüsü yakınlarında park edilmiş halde bulundu. Aracın terk edilmiş halde bulunması üzerine ekipler, bölgede incelemelerini yoğunlaştırarak arama çalışmalarını genişletti.

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        Çalışmalara polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve AFAD ekipleri de katılırken, aramalara destek vermek üzere Mersin’den dalgıç ekipleri istendi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Bölgede sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Remzi Meydan’ın cansız bedeni, akşam saatlerinde aracının bulunduğu Mersin Köprüsü'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Bahçeköy Mahallesi civarında Göksu Nehri'nde arıtma tesisi altında bulundu.

        Sudan çıkarılan Meydan’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Avukatın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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