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        Haberler Gündem Güncel Markette unuttuğu telefonunu almaya gidiyordu... Emniyet şeridinde midibüsün çarptığı servis şoförü Ahmet Ak hayatını kaybetti

        Markette unuttuğu telefonunu almaya gidiyordu... Emniyet şeridinde midibüsün çarptığı servis şoförü Ahmet Ak hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde emniyet şeridinde ilerleyen midibüsün çarptığı 42 yaşındaki Ahmet Ak hayatını kaybetti. Kazanın, markette unuttuğu telefonunu almak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 17:07 Güncelleme:
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        Telefonunu unuttu, kazada can verdi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, emniyet şeridinde midibüsün çarptığı Ahmet Ak (42), hayatını kaybetti. Servis şoförü olan Ak'ın markette unuttuğu telefonunu almak için yolun karşısına geçmek isterken kazanın yaşandığı belirtildi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        DHA'daki habere göre kaza, önceki gün, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunun Pınarkent Mahallesi kesiminde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Ak'a, kırmızı ışıkta bekleyen araçların yan tarafındaki emniyet şeridinde ilerlediği ileri sürülen A.G. yönetimindeki midibüs çarptı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yola savrulan Ak, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin özel hastaneye kaldırdığı Ak, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Midibüsün şoförü A.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

        MARKETTE UNUTTUĞU TELEFONUNU ALMAYA GİDİYORDU

        Kazada yaşamını yitiren Ahmet Ak'ın servis minibüsü şoförü olduğu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasına işçileri almaya giderken, durup alışveriş yaptığı markette unuttuğu cep telefonunu almak için, tekrar yolun karşısına geçmek isterken kazanın yaşandığı öğrenildi.

        KAZA KAMERADA

        Öte yandan, kaza anının da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Ahmet Ak'ın yol kenarındayken emniyet şeridinden ilerleyen midibüsün çarpmasıyla yola savurması yer alıyor.

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