Galatasaraylı futbolcu Osimhen'in sevgilisi kaza yaptı

Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – EYÜPSULTAN'da Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in (27) model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in (26) kullandığı cip, önce önündeki araca ardından karşı yönden gelen cipe çarptı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken 8 aylık hamile olduğu öğr... Daha Fazla Göster Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – EYÜPSULTAN'da Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in (27) model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in (26) kullandığı cip, önce önündeki araca ardından karşı yönden gelen cipe çarptı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Ladewig'ın kontrol amacıyla hastaneye gittiği öğrenildi.(DHA) Daha Az Göster