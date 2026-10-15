Sosyal medya üzerinden suç örgütlerine eleman temin eden 25 şüpheliye gözaltı
Bursa'da sosyal medya üzerinden suç örgütlerini övücü paylaşımlar yaparak eleman temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı
Bursa'da sosyal medya üzerinden suç örgütlerini özendirici yayınlar yaparak eleman temin ettiği belirlenen 25 kişi, gözaltına alındı.
DHA'daki habere göre; Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerini ve örgütsel faaliyetleri özendirici, övücü nitelikte sosyal medya paylaşımları yapan, bu yapılar içerisinde yer almak isteyenlere yönelik çağrıda bulunan ve silahlı eylemlerde kullanılacak elemanların teminine yönelik faaliyette bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
29 EŞ ZAMANLI OPERASYON
Suç teşkil eden paylaşım yaptıkları belirlenen 29 şüpheliye yönelik 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.