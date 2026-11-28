DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin, "Bir an önce teyit ve tespit raporu açıklanmalıdır, Meclis'te izleme kurulu oluşmalıdır. YENİ Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de oraya üye vermelidir. Çünkü YENİ Parti'nin aynı zamanda bize bir vefa borcu da var. Biz beş seçimdir YENİ Parti'nin adaylarına oy verdik. Karslı Mehmet amca, Ayşe teyzenin hakkı yok mu? Bu barıştır, bu sandık değil. Bunu rekabet aracına dönüştürmemek lazım. Meclis Başkanı da bir an önce bu izleme kurulunu kapsayıcı bir şekilde açıklamalıdır. En önemlisi de çerçeve yasa uygulanmalıdır. Sayın Özgür Başkan'a da buradan sesleniyorum: Gelin demokrasinin önündeki engeller için birlikte mücadele edelim" dedi.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Kars 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmaya eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi, katledilişinin 11'inci yılında anarak başlayan Bakırhan, Elçi'nin faillerinin açığa çıkması için mücadele edeceklerini söyledi.

Ekonomide yaşanan sorunlara değinen Bakırhan, "Buradan sevgili iktidar yöneticilerine de, sayın bakanlara da sesleniyorum: Bu ülke emin olun ekonomik olarak çok kötü bir durumdadır. Belki Ankara'dan görmüyor olabilirsiniz. Sizi Kars Hayvan Pazarı'na, Keçiören'deki sebze pazarına davet ediyorum. Biraz bakın, biraz izleyin ya da bize bir formül sunun. Sayın Ekonomi Bakanı bize bir formül sunsun. Desin ki '23 bin emekli maaşıyla 3 kilo şunu al, 2 kilo bunu al. Şöyle geçin.' Biz o formüle uygun bir şekilde yaşayalım" ifadelerini kullandı.

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Ekonomideki kötü günlerin bitmesinin tek şartının, adalet olduğunu dile getiren Bakırhan, şöyle devam etti:

"Bir fon vurgunu yaşandı. 20 milyar dolar evet doğru ama hane ekonomisine yani yaşamın diğer alanlarına yansıması 80 ile 100 milyar dolar. 20 milyar dolar Suudi Arabistan'dan almak için Mekke İttifakı'nın altına imza atıyoruz. Çocuklarımız gidecek Suudi Arabistan için Yemen'de çarpışacak belki de ama 80-100 milyar para Türkiye'de hiç ediliyor. O Mekke anlaşmasına gerek yok. Karslılar Mekke'ye hacca gitmek için gider, Suudi Arabistan için bir anlaşma imzalayıp Yemen'e savaşa gitmez. Biz de buna izin vermeyiz. Dolayısıyla ekonominin bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Bu fon vurgununda dikkat edin suçlu yok. Para gitmiş ama kim götürmüş? Ne kadar götürmüş? Bunda eksiği olan, yetmezliği olan, buna göz yuman kim? O da ortada yok. Bu vurgunda hesap vermesi gerekenler yönetimde. İnsan biraz utanır. 80-100 milyar dolar değerinde piyasaya bir yansıması olan bir hırsızlıkta, soygunda, vurgunda insan bir öz eleştiri verir. 'Bir yanlış yaptık' der."

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Cezaevlerindeki hasta tutukluların durumlarına işaret eden Bakırhan, "Hasta tutsaklar bir sürü Kürt, sol, sosyalist, demokrat, insan cezaevinde. Murat Çalık, belediye başkanı, Tayfun Karaman AYM ihlal kararı vermiş, ben de gittim gördüm. Ayakta duracak hali yok. Bizim arkadaşımız cezaevinde, her gün cenazeler çıkıyor. Fatma Betül Sayan Hanım birini bin 200'e katlamış, 19 gün cezaevinde kalmış, sağlık sebebiyle tahliye ediliyor. Böyle adalet olmaz. Böyle adaletsizlikle bu ülke yönetilmez. Ben demiyorum niye bakanı bıraktılar. Ama dördüncü evre kanserli hastalıklarla boğuşan bin 400 insan var. Bari burada adaletli ol" dedi.

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"BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE SAHİPLENELİM"

Bakırhan, konuşmasında süreç ve Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ülkede ciddi bir ekonomik sorun var, ciddi bir hukuksuzluk ve adaletsizlik var. Ama bu barış süreci inşallah bu adaletin tekrar yerine gelmesi için, hukukun tekrar işlemesi için bu ekonomideki yolsuzluğun ve yoksulluğun bitirilmesi için bir vesile olacaktır. Bakın aslında Sayın Öcalan çok önemli bir şey yaptı. Dünyanın hiçbir yerinde çatışma ve şiddet yani çatışma süreçlerini yaşayan ülkelerde hiç kimse önce partisini fesedip silahları bırakmıyor. Ne güzel bir fırsat işte. Gelin bunu değerlendirelim. Bunun üzerinden demokrasimize, hukuka, adalete kavuşalım. Bunun üzerinden açlığımızı, yoksulluğumuzu giderelim. Bunun üzerinden cezaevlerinin boşaltılmasını sağlayalım. Kars'tan söylüyorum, sadece siyasi tutsaklar değil, insanlık için kabul etmediğimiz suçları işleyenleri bir kenara bırakalım, o cezaevlerini bir boşaltalım. 300 bin kapasitesi yok, 280 bin kapasitesi yok, 400 bin üzerinde insan üst üste yatıyor. Nöbetle cezaevinde yatılan başka bir ülke var mı? Karnını doyuramayan tutsakların, mahkumların olduğu bir ülke olabilir mi? Dolayısıyla bu süreç hepimiz için yeni bir hikaye, yeni bir sayfa açmak için bir fırsattır. Gelin tazelenelim iktidarıyla muhalefetiyle.

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Çatışmaya, şiddete, hukuksuzluğa, adaletsizliğe artık son vermek gerekiyor. Bu süreç AK Parti'nin de yeni bir hikaye yazması için bir vesile olabilir. Bu süreç Türkiye'yi yönetme iddiasında olan muhalefet için bir fırsat, yeni bir hikaye yazma süreci olabilir. Bu süreç DEM Parti'nin geçmişteki mücadelesi birikimini de yanına alarak Türkiye'yi yönetme iddiasında bir parti olma fırsatı sunabilir daha büyüyerek, daha genişleyerek sadece Kürtlerin yönetiminde olduğu değil, Kars'taki bütün renklerin yönetiminde olduğu bir parti olabilir. Dolayısıyla 86 milyon insanın lehine bir süreç var. Bu süreci hep birlikte sahiplenip başarıya ulaştırmak gerekiyor.

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Buradan bütün iktidara ve muhalefet partilerine de çağrım şudur: Bu süreci siyasi bir malzeme haline getirmeden rekabet aracına dönüştürmeden Edirne'den Ardahan'a kadar Türkiye'de yaşayan bütün renklerin ve insanların eşitçe, kardeşçe bir arada yaşadıkları bir sürece vesile edelim diyorum."

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRI

Bakırhan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de çağrı yaparak şöyle devam etti:

"Bir an önce teyit ve tespit raporu açıklanmalıdır. Bir an önce Meclis'te izleme kurulu oluşmalıdır. YENİ Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de oraya üye vermelidir. Çünkü YENİ Parti'nin aynı zamanda bize bir vefa borcu da var. Biz beş seçimdir YENİ Parti'nin adaylarına oy verdik. Şimdi Karslı Mehmet amca, Ayşe teyzenin hakkı yok mu? Bu barıştır, bu sandık değil. Bunu rekabet aracına dönüştürmemek lazım. Barış her şeyin üzerindedir. Bütün partilerin İzleme Kurulu'na da üye vermesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Onun için Meclis Başkanı da bir an önce bu izleme kurulunu kapsayıcı bir şekilde açıklamalıdır. En önemlisi de çerçeve yasa uygulanmalıdır. Sayın Özgür Başkan'a da buradan sesleniyorum: Gelin demokrasinin önündeki engeller için birlikte mücadele edelim. Bakın biz hem masadayız. Pervin başkan ve heyeti devlet yetkilileriyle görüşüyordu. Ben de aynı saatlerde Adalet Bakanlığı önünde hasta tutsaklar cezaevinde yaşamını yitirmesin, dışarı çıksın, tedavisini dışarıda yapsın diye eylemdeydim. Biz böyle bir partiyiz. Hiç kimse demokrasiyi, durduğumuz yerde bize bahşetmeyecek. Zaten demokrasi olmadığı için bu sorunlar yaşanıyor. Onun için bir taraftan bu barış sürecine el atmak, omuzlamak, bu süreci ilerletmek, diğer taraftan da varsa muhalefet edilecek başlıklar birlikte gelin muhalefet edelim diyoruz."

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"SEN ÇOK BEKLERSİN TRUMP EFENDİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu politikasını eleştiren Bakırhan, şöyle konuştu:

"Dünyanın baş belası var. Trump Beyefendi. Bir gün başka bir şey diyor öbür gün başka bir şey yapıyor. Şimdi Kürtleri tehdit ediyor. Beyefendi zannediyor ki Kürtler onun silahlı gücü olacak gidip İran'la savaşacak. Sen çok beklersin Trump Efendi. Kürtlerin yaşadığı sorunların sebebi senin ülkenin ve senin uyguladığın politikaların sonucudur. Bunu unutmadık. Hala Kürtleri tehdit ediyor. Irak devletine diyor ki Kürtler orada anayasal bir statü elde etmişler mücadeleleriyle, haklarıyla, emekleriyle o Kürt'tür, diğeri Şii'dir, diğeri Sünni'dir, diğeri başka bir şeydir. Bir arada da kardeşçe yaşıyorlar. Şimdi o Kürtlerin orada kendi aralarındaki sorunlarından kaynaklı henüz daha yönetim olamamış, devlet olamamış Irak yönetimi Kürtlerin oradaki statüsünü törpülemek, zayıflatmak istiyor. Bu doğru bir şey değil. Kürtler orada federalizm diye bir statüye sahip oldular. Bugüne kadar da iyi götürüyorlar. Irak devletine düşen Trump'ın gazına gelmek değil. Kimi bölgesel güçlerin Kürtleri ve oradaki diğer halkları karşı karşıya getirecek politikalarına hizmet edecek yaklaşımlar değil. Aksine Kürtlerin anayasada belirlenen statüsüne saygı göstererek bugüne kadar Kürtlerin hak etmiş olduğu petrol kaynaklarını teslim ederek bence Irak devleti olur, Irak birleşik olur, Irak bir arada olur.

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"GÜÇLÜ BİR IRAK KÜRTLERLE BARIŞ İÇERİSİNDE OLUR"

Dolayısıyla çağrımız burada Irak'ta Kürtlerin statüsünü zedeleyecek, orayı törpüleyecek, orayı anlamsızlaştıracak bir pratik içerisine Irak devletinin girmemesidir. Güçlü bir Irak Kürtlerle barış içerisinde olur. Gelişmiş bir Irak Kürtlerle barış içerisinde olur. Onun için orada Kürtlere çağrım birlik olun, beraber olun. Irak devletine çağrım Kürtlerin statüsüyle oynamayın. Kürtler orayı mücadelesiyle, emekleriyle aldı. Bunu sadece Kürtler için söylemiyorum. Yarın öbür gün Azerbaycan'da bir şey olduğu zaman da aynı şeyi söylüyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimize de aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Nahçıvan'la ilgili bir sorun olduğu zaman ilk başta DEM grubu bunu dile getiriyor. Uygur Türklerini belki kimse dile getirmiyor. Abhazyaları kimse dile getirmiyor. Biz kendi grubumuzda dile getiriyoruz. O kadar da engin, o kadar da kapsayıcı, o kadar da ezilen halkların yanındayız. Bir an önce Irak devletinin ortak yaşam zeminini zedeleyen yaklaşımlardan vazgeçerek Kürtlerle çatışmak, savaşmak yerine sorunlarını diyalogla, müzakereyle ve anayadaki statüye uygun bir şekilde ilerletmesini belirtiyorum."