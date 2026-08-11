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        Haberler Gündem Yargı ultrAslan’ın tribün lideri Şirin adliyeye sevk edildi

        ultrAslan’ın tribün lideri Şirin adliyeye sevk edildi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma", "örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı" ve çeşitli suçlardan soruşturma yürütülen ultrAslan lideri Muzaffer Şirin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        Şirin, adliyeye sevk edildi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında çeşitli suçlardan soruşturma yürütülen ultrAslan lideri Muzaffer Şirin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Muzaffer Şirin hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet", "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma", "örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

        Şirin'in ikametinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon TL değerinde para, döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirilmişti.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şirin sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Şirin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

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