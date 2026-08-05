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        Haberler Gündem Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 kişi gözaltında

        Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 kişi gözaltında

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 08:09 Güncelleme:
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        Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltında

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