Ankara merkezli 12 ilde, jandarma ekiplerince 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda, 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 200 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Ankara merkezli 12 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı.

'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçu kapsamında şüphelilere ait; 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır, bin 423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.