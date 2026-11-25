Bolu'da 4 aracın karıştığı kazada yaralanan Sibel Çınar, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavisi sürüyor.

DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 20.30 sıralarında D-100 kara yolu üzerinde yapılan yeni düzenleme sonrası geçen günlerde ulaşıma açılan Adliye Kavşağı’nda meydana geldi.

Ankara yönünden gelen A.Ö. yönetimindeki otomobil, kavşakta Sibel Çınar yönetimindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı şeride geçerek T.M. idaresindeki otomobile çarptı.

Devrilen aydınlatma direği ise E.T. yönetimindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sibel Çınar, otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Sibel Çınar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisi ise devam ediyor. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.