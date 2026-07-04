Tekirdağ-İstanbul kara yolundaki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre aksarken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 20:38 Güncelleme:
Tekirdağ’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 7 araç, henüz belirlenemeyen nedenle peş peşe çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TRAFİKTE UZUN KUYRUK OLUŞTU
Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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