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        Haberler Gündem Tekirdağ-İstanbul kara yolundaki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ-İstanbul kara yolundaki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre aksarken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 20:38 Güncelleme:
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        Tekirdağ'da 7 araç birbirine girdi

        Tekirdağ’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 7 araç, henüz belirlenemeyen nedenle peş peşe çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        TRAFİKTE UZUN KUYRUK OLUŞTU

        Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Tekirdağ kaza
        #haberler
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