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        TIR'a çarptı, alev aldı!

        Adana'da meydana gelen feci kazada, TIR ile çarpışan bir otomobil alev aldı. Olayda sürücü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        TIR'a çarptı, alev aldı!

        Adana'da TIR ile çarpışmasının ardından alev alıp yanan otomobilin sürücüsü Necati Y. (34), yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 04.30 sıralarında, Kadirli-Kozan kara yolunda meydana geldi.

        İddiaya göre; Necati Y.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, önce refüje ardından Latif A.'nın kullandığı TIR'a çarptı. Otomobil alev alıp yanmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını söndürürken; kazada yaralanan Necati Y., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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