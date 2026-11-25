Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.

AA'nın haberine göre, Turhal ve Pazar ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 değişik ebatlarda şarjör, 3 kurusıkı tabanca, 320 değişik ebatlarda fişek, 3 ruhsatsız tüfek ve 118 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli emniyete götürüldü.