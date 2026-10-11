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        Haberler Gündem Tokat Valiliği duyurdu: Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verildi

        Tokat Valiliği duyurdu: Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verildi

        Tokat il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından eğitim kurumlarında detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesi içir 12 Ekim Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 23:53 Güncelleme:
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        Tokat'ta eğitime 1 gün ara

        Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren sağlık merkezlerine çok sayıda başvuru üzerine kent merkezinde bulunan resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların yapılması üzerine, okullarımızda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril yürütülmesi için, 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezinde bulunan tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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        #bulantı
        #TOKAT
        #haberler
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