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        Haberler Gündem Hijyenik olmayan koşullarda üretilen tonlarca salçaya el konuldu

        Hijyenik olmayan koşullarda üretilen tonlarca salçaya el konuldu

        Aydın'ın Köşk ilçesinde hijyenik olmayan koşullarda üretildiği ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu değerlendirilen 4 ton salça ile 300 kilogram zeytine el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 18:27 Güncelleme:
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        Tonlarca salçaya el konuldu

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turistik bölgelerde, 'bölgesel ürün' adı altında sahte gıda satışı yapıldığını belirledi. Bu kapsamda Soğukkuyu Mahallesi'nde bir işletmeye operasyon düzenlendi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimde, hijyenik olmayan koşullarda üretildiği ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu değerlendirilen 4 ton salça ile 300 kilogram zeytin ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlenen salça ve zeytinlere el konuldu.

        Ürünlerden numune alınırken, işletme sahibi A.K. (37) hakkında sahte ve tağşiş kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı, ayrıca 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

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