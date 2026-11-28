Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahil alanlarını vatandaşların daha etkin kullanabilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'ne yeni halk plajı inşa edecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Plajı Projesi için ihale süreci tamamlandı ve yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. 124 milyon 452 bin TL sözleşme bedeliyle gerçekleştirilecek proje, 39 bin 538 metrekarelik alanı kapsıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek proje ile Kaşüstü sahilinde vatandaşların denizden ve sahilden daha konforlu şekilde yararlanabileceği modern bir halk plajı oluşturulacak.

Ailelerin rahatça vakit geçirebileceği, sosyal ihtiyaçlara cevap veren ve sahil kullanımını kolaylaştıran bir alanın şehre kazandırılması amaçlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından plajın 2027 yaz sezonunda hizmete açılması planlanıyor.

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Trabzon, sahip olduğu sahil şeridiyle önemli bir deniz ve turizm potansiyeline sahip. Biz de bu potansiyeli vatandaşlarımızın en iyi şekilde değerlendirebilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yomra Kaşüstü’nde hayata geçireceğimiz Halk Plajı Projesi ile 39 bin 538 metrekarelik alanı hemşehrilerimizin kullanımına kazandıracağız. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifle vakit geçirebileceği, denizin ve sahilin tadını çıkarabileceği modern bir alan oluşturacağız. Şehrimize ve Yomra’mıza hayırlı olsun."