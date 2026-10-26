Ümraniye'de organik atıklar doğaya kazandırılıyor

Hülya Hökenek ile Hafta Sonu Ana Haber - 25 Ekim 2026

İsrail seçimleri ve Netanyahu hakkında merak edilenler Hülya Hökenek ile Hafta Sonu Ana Haber bülteninde değerlendiriliyor. İsrail siyasetinin geleceğini şekillendiren kritik gelişmeler, Tel Aviv sokaklarındaki Netanyahu karşıtı gösteriler ve bölgedeki son durum ekranlara taşınıyor. İsrail seçimleri... Daha Fazla Göster İsrail seçimleri ve Netanyahu hakkında merak edilenler Hülya Hökenek ile Hafta Sonu Ana Haber bülteninde değerlendiriliyor. İsrail siyasetinin geleceğini şekillendiren kritik gelişmeler, Tel Aviv sokaklarındaki Netanyahu karşıtı gösteriler ve bölgedeki son durum ekranlara taşınıyor. İsrail seçimleri süreci nasıl ilerliyor ve Netanyahu iktidarı üzerindeki baskı nasıl bir kırılma noktasına ulaştı? Tüm bu soruların yanıtları ve bölgedeki tansiyonun detayları haber bültenimizde analiz ediliyor. Programda ayrıca Türkiye'den kültürel etkinlikler ve günün öne çıkan diğer başlıkları da yer alıyor. Ortadoğu siyaseti ve güncel olaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler için hazırlanan bu kapsamlı özet, İsrail siyasetindeki son durumu anlamak için önemli veriler sunuyor. Bölgesel gelişmeler ve Netanyahu karşıtı protestoların perde arkası detaylarıyla aktarılıyor. Daha Az Göster