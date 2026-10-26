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        Haberler Gündem Çevre Ümraniye'de organik atıklar doğal gübreye dönüştürülüyor

        Ümraniye'de organik atıklar doğal gübreye dönüştürülüyor

        İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Koru Kompost Tesisi'nde etkinlik gerçekleştirdi. Organik atıkların doğal gübreye dönüşüm sürecinin uygulamalı olarak anlatıldığı programda katılımcılar, geri dönüşümün doğaya ve geleceğe sunduğu katkıları yerinde deneyimledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 13:16 Güncelleme:
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        Ümraniye'de organik atıklar doğaya kazandırılıyor
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        İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, sıfır atık anlayışı doğrultusunda çevre dostu uygulamalarını ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Koru Kompost Tesisi’nde düzenlenen etkinlikte, evlerde oluşan her atığın çöp olmadığına dikkat çekilerek özellikle meyve ve sebze gibi organik atıkların kompost üretiminde değerli bir ham madde olarak kullanılabileceği anlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katılımcılar, organik atıkların kompost makinesinde işlenerek doğal gübreye dönüştürülme aşamalarını yakından inceleme fırsatı buldu.

        Program kapsamında tüketilen meyvelerden geriye kalan organik atıklar kompost makinesine aktarıldı. Üretilen kompostun yapısı incelenirken elde edilen doğal gübrenin toprakla buluşturulmasıyla dönüşüm süreci uygulamalı olarak gösterildi.

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        Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de tesisin bahçesinde yetiştirilen organik domateslerin hasat edilerek tadılması oldu. Katılımcılar, doğal üretimin önemini deneyimlerken organik atıkların yeniden toprağa kazandırılmasıyla oluşan sürdürülebilir döngü hakkında bilgi edindi. Çeşitli etkinlikler ve hediye takdimleriyle renklenen program, katılımcılara hem öğretici hem de keyifli anlar yaşattı.

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        #istanbul haberleri
        #Ümraniye Belediyesi
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