Habır alınamayan yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde haber alınamayan 75 yaşındaki Muhterem Yıldırım mezarlıkta ölü bulundu
Giriş: 28 Kasım 2026 - 18:53 Güncelleme:
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Muhterem Yıldırım'dan (75) geceden itibaren haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık bir saat sonra Yıldırım'ı mahalledeki mezarlıkta buldu. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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