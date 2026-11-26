YSK Başkanı Mutta, YSK tarafından ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda, AA muhabirine, teknolojinin seçim sistemlerinde kaçınılmaz olduğunu ancak asıl önemli olanın insan unsuru olduğunu ifade etti.

Antalya'da 23 ülkeden 75'in üzerinde temsilci ve çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen forumda elektronik oylama konusunun konuşulduğunu, dünyada çok çeşitli elektronik oy sistemi bulunduğunu dile getiren Mutta, "Bir taraftan tamamen elektronik oy, e-posta sistemi dediğimiz sistemle kullanılan oylar var. Diğer tarafta bizim Türkiye'deki e-Devlet sistemi, yani elektronik imzayla veya şifrelerle girilen sistemlerle kullanılan oylar var. Rusya örneği gibi." dedi.

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Mutta, elektronik oy sisteminin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Malumunuz bizim ülkemizin de gündeminde bu husus var. Yurt içinde elektronik oy kullanmaya yasamız müsaade etmiyor. Yurt dışı seçmenlerimizin elektronik oy kullanmasına yasamız müsaade etmekle birlikte henüz elektronik oy sistemine geçmiş bir sistemimiz yok. Bu anlamda 10 düşünüp bir adım atma niyetindeyiz. Çünkü önemli olan seçmenlerimizin sandığa olan güveni. Bu güveni sarsmadan nasıl yapılabilir? Beyin fırtınaları, konferanslar şeklinde bu hususu olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Ancak henüz bu konuda alınmış bir kararımız yok. Öncelikle Türk kamuoyu ile bunu paylaşmak istiyorum. Sadece düşünce bağlamında çalışmalarımız devam ediyor."

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"DÜŞÜNÜYORUZ, ÇALIŞIYORUZ"

Türk seçmenin seçimlere katılımının yüksek olduğuna dikkati çeken Mutta, "Gururla söylemem gerekir. Türk seçmeni sandığa her daim sahip çıkıyor. Bayram havasında sandığa gidiyor. Her daim bizde seçimlere katılım oranları yüzde 80'lerin 85'lerin üzerinde olmuştur. En son Cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt dışı kullanılan oylarımız yüzde 53'ün üzerinde bir katılım olmuştur. Bu anlamda bir katılım sorunu yok. Ancak bunu daha da nasıl arttırabiliriz, yurt dışındaki seçmenlerimiz için yüzde 53'ün de üzerine çıkabilecek oranlarda oy kullanımı düşünülürse burada elektronik oylamadan faydalanılabilir. Ancak tabii bunun dijital veri güvenliğiyle beraber düşünülmesi gerekir. Düşünüyoruz, çalışıyoruz ancak verilmiş bir kararımız yok." ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.