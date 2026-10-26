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        Haberler Gündem Çevre Zara'da "7. Fidan Büyütme Etkinliği" düzenlendi

        Zara'da "7. Fidan Büyütme Etkinliği" düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği tarafından "7. Fidan Büyütme Etkinliği" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        Zara'da "7. Fidan Büyütme Etkinliği"
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        Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen "7. Fidan Büyütme Etkinliği"nde 4 yeni hatıra ormanında 15 bin karaçam ve sarıçam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Zara Cumhuriyet Ormanı'nda düzenlenen programda, Neriman Gönül, Abdullah Gökkuş, Türkan Özcan Bora ve İşözen ailesi hatıra ormanlarında 15 bin fidanın dikimi yapıldı.

        7 yılda 52 hatıra ormanının kurulduğu Zara Cumhuriyet Ormanı'nda fidan sayısı 160 bine ulaştı.

        Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, fidan dikimine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Zara'nın çevre ve doğasına sahip çıkmak için kurduğumuz Zara Cumhuriyet Ormanı'nda üyelerimizin, bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin özverili çalışmaları ile hatıra ormanlarımızı kurmakta, dikilen her fidana 4 yıl süre ile bakım ve sulama yapmaktayız" dedi.

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