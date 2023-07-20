"Güneş kremi kullanmamak cilt kanserine neden olabilir" uyarısı! Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, cilt kanserine yakalanmamak için mutlaka koruyucu kremlerin kullanılması gerektiğini belirterek, "Güneş kremini bir defa sürüp saatlerce koruma sağlaması beklenmemeli, 3-4 saatte bir tekrar tekrar kullanılmalı" dedi

Kartal, sadece yaz aylarında değil 4 mevsim boyunca güneş kremi kullanılması gerektiğini söyledi.

Özellikle sıcaklık rekorunun kırıldığı bugünlerde cilt kanserine yakalanmamak için mutlaka koruyucu kremlerin kullanılması gerektiğini vurgulayan Kartal, çocukların fiziksel koruyucu içeren, erişkinlerin ise kimyasal koruyuculuk oranı yüksek kremleri tercih etmesini önerdi.

Güneş kremi seçerken üzerindeki güneşe karşı koruyuculuk faktörüne (SPF) bakılarak tercih yapılması gerektiğini bildiren Kartal, "Güneş kreminin fiyatından çok koruma faktörüne dikkat edilmeli. Yüksek fiyatlı olanlar her zaman tam korumayı sağlamayabilir. 12 faktör düşük koruma, 12-30 arası orta koruma, 30-50 faktör üzeri olanlar ise yüksek koruma olarak kabul ediliyor. Kremlerin koruyuculuk oranı genellikle 30-50 faktör aralığında olmalı" diye konuştu.

"GÜNEŞ KREMİ MUTLAKA DIŞARIYA ÇIKMADAN YARIM SAAT ÖNCE SÜRÜLMELİ"

Kartal, güneş kreminin aralıklarla günde birkaç kez kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güneşin cilt için dost değil düşman olduğu kabul edilmeli. Güneş kremini bir defa sürüp saatlerce koruma sağlaması beklenmemeli, 3-4 saatte bir tekrar tekrar kullanılmalı. Güneş kremi mutlaka dışarıya çıkmadan yarım saat önce sürülmeli. Ayrıca kreme güvenip uzun süre güneş altında kalmamak gerekiyor çünkü bazı durumlarda güneş koruyucu kullanmak da yetmiyor. 10.00-14.00 saatlerinde güneş ışınları deriye dik geldiği için güneş ışınlarından sakınılmalı."

Tatil dönüşü güneş yanığı şikayetiyle başvuranların sayısının arttığına dikkati çeken Kartal, "Bronz görüntü ciltte hoş durabilir ama bunun direkt olarak güneşten sağlanması oldukça sakıncalı. Bronz görüntü elde etmek istenirken cilt kanserine ya da güneşle alevlenen hastalıklara sebebiyet verilebilir" dedi.