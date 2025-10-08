Habertürk
        Güney Kıbrıs'tan NATO üyeliği hazırlığı | Dış Haberler

        Güney Kıbrıs'tan NATO üyeliği hazırlığı

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, gelecekte NATO üyeliği için başvuru yapacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 19:18 Güncelleme: 08.10.2025 - 19:18
        Güney Kıbrıs'tan NATO üyeliği hazırlığı
        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, NATO ile çeşitli konularda temas halinde olduklarını belirterek gelecekte üyelik başvurusunda bulunacaklarını kaydetti.

        Rum basınında çıkan haberlere göre, Rum Lider Hristodulidis, ABD ve NATO ile çeşitli alanlarda işbirliği yaptıklarını vurgulayarak, "Eğer yapabilseydim, yarın sabah Kıbrıs'ın (GKRY) NATO'ya katılması için başvuruda bulunurdum." ifadesini kullandı.

        GKRY'nin NATO üyeliği istediğini aktaran Hristodulidis, üyelik konusunda "hayır" cevabı almamak için uygun zamanı beklediklerini bildirdi.

        Hristodulidis, "NATO Genel Sekreteri ile temaslarımız var. Böylece siyasi hazırlıklar ve siyasi veriler hazır olduğunda NATO üyeliği talebinde bulunabiliriz." açıklamasında bulundu.

