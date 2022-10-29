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Haberler Dünya Son dakika: Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerindeki izdihamda 120 kişi öldü - Öne çıkan haberler
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Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerindeki izdihamda 120 kişi öldü

Güney Kore'de geleneksel hale gelen Cadılar Bayramı faciayla sonuçlandı. Başkent Seul'de meydana gelen izdihamda 120 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye yetkilileri kentin arka taraflarında bulunan dar sokakta yapılan kutlamalarda bir grubun diğer grubu itmeleri sonucunda felaketin meydana geldiğini düşündüklerini belirtti. Can kaybının artmasından endişe ediliyor...

Son dakika: Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerindeki izdihamda 120 kişi öldü - Öne çıkan haberler
Cadılar Bayramı'nda izdiham: 120 ölü
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AA

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde meydana gelen izdihamda 120 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 120 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.

Choi, olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.

Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.

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