Güney Kore Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı tarafından, gençlerin evlerinden çıkmasını teşvik edecek 490 dolarlık (650 bin won) yeni uygulama kabul edildi, böylece gençlerin sosyalleşmesi için aylık 490 dolar harçlık verilecek.

Guardian'da yer alan habere göre, uygulama aynı zamanda eğitim, iş ve sağlık desteği de sunuyor.