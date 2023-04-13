Güney Kore Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı tarafından, gençlerin evlerinden çıkmasını teşvik edecek 490 dolarlık (650 bin won) yeni uygulama kabul edildi, böylece gençlerin sosyalleşmesi için aylık 490 dolar harçlık verilecek.
Guardian'da yer alan habere göre, uygulama aynı zamanda eğitim, iş ve sağlık desteği de sunuyor.
Japonca "hikikomori" olarak bilinen terim, "kendini geri çekme" anlamına geliyor. Hükümet, bunu yaşayan gençlerin okula, üniversiteye veya işe gitmek için evden çıkmalarını kolaylaştırmak istiyor.
Daha geniş önlemleri Kasım ayında açıklanacak program, kendini sosyal hayattan geri çeken 9 ila 24 yaşları arasındaki kişilerin aylık yaşam giderlerini de karşılamayı hedefliyor.
Hükümet araştırmasına göre, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlerin yüzde 40'ı ergenlik döneminde kendilerini sosyal hayattan çekiyor.
Güney Kore'de 19 ila 39 yaşları arasındaki 350 bin civarında kişi kendini yalnız hissediyor. Bu da yaş grubunun yüzde 3'üne denk.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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