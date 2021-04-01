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Güneydoğu'dan yılın ilk çeyreğinde 2,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi yılın ilk üç ayında ihracatını yüzde 24 artışla 2 milyar 622 milyon 640 bin dolara yükseltti.

Güneydoğu'dan yılın ilk çeyreğinde 2,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı
AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi yılın ilk üç ayında ihracatını yüzde 24 artışla 2 milyar 622 milyon 640 bin dolara yükseltti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, Güneydoğu'nun tarihin en yüksek mart ayı ihracatına ulaştığını belirtti.

Bölge ihracatçılarının küresel ekonomideki birçok sorunun üstesinden geldiğine dikkati çeken Kileci, "Bölgemiz son dönemde istikrarlı biçimde ihracat potansiyelini artırıyor. Bir önceki yıla göre ihracat rakamlarımızı kayda değer oranda yukarı taşıdık. Mart ayında bölge ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 46 oranında artarak 998 milyon 159 bin dolar seviyesine geldi." ifadelerini kullandı.

Kileci, şunları kaydetti:

"Martta bölgemizden 2 bin 548 ve Gaziantep'ten 1744 firma aktif olarak ihracat gerçekleştirdi. Bu sayede bölgemiz ve Gaziantep, ihracatçı sayısı bakımından tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Ocak-mart döneminde bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24'lük artışla ihracatını 2 milyar 622 milyon 640 bin dolar seviyesine çıkardı. Bölgemiz ihracatında Orta Doğu ülkeleri yüzde 36,8 payla ilk sırada yer alıyor. Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 19,6 payla ikinci ve Amerika ülkeleri de yüzde 14,4 payla üçüncü sırada bulunuyor."

Bölgenin yılın ilk çeyreğinde 185 ülkeye ihracat yaptığını belirten Kileci, "Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya bölgemiz ihracatında ilk sıralarında bulunuyor. Ürün gruplarına baktığımızda en çok makine halıları, kumaşlar, iplikler, plastikler ve mamulleri ihracatı yapıldı." bilgisini verdi.

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