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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Değer yaratmak ve üretmek ve finansal konularda tutarlı olmak adına baskı altındasınız. Bu baskıdan kaçmak için riskli işlere, anlaşmalara girişmeyin. Aklınız ve duygularınız çatışabilir. Ailevi konularda hassasiyetler olabilir.