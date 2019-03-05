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Günlük burç yorumları (5 Mart 2019)

Giriş: 05.03.2019 - 09:21 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Astroloji uzmanı Bengü Karagül 5 Mart Pazartesi günlük burçları kaleme aldı. 5 Mart Salı burç yorumlarına bakacak olursak bugün Merkür Balıkta geri harekete başlıyor. İletişim sorunları, akılla açıklanamayan olaylar, düşüncesiz tutumlara dikkat etmelisiniz. Günlük burç yorumları hakkında detaylar haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (5 Mart 2019)
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    Bugün Merkür Balıkta geri harekete başlıyor. Ay sabah saatlerinde Kovadan Balık burcuna geçiyor. İyice küçülmüş durumda. İletişim sorunları, akılla açıklanamayan olaylar, düşüncesiz tutumlar gelişebilir. Sezgisel düşünce ve ifadede artış olası. Ayrıntılı düşünmeyi gerektiren, uzun vadeli işlerde sorunlar yaşanabilir.  İfadelerimizde hayalperest söylemler artarken, fikirler gerçekçilikten uzaklaşabilir.  Gün boyu olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandırılabiliriz.  Öz disiplin ve içsel gücümüz düşebilir.  Satürn, Plüton ve Güney Ay düğümünün zorlaştırdığı yaşam konularından kaçmak adına gereksiz riskler alabiliriz. Uzun vadeli borçlardan, riskli projelerden kaçınmak faydalı olur.  Gün boyu melankolik, karasız güdülerimizle, duygularını dengeleyen, yüksek algılı vasıflarımız çatışma halinde olacaktır.

    Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

     

    Günün rengi: Su yeşili

  • 2Günlük burç yorumları (5 Mart 2019)
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Gün boyu kendinizi adadığınız işlerin veya projelerin geçerliliğiyle meşgul olabilirsiniz. Toplumsal bilinirlik statü konularında sizi sınırlayan konulardan kaçmak adına iş, üretim ve borçlanma konularında risk almayın. 

     

  • 3Günlük burç yorumları (5 Mart 2019)
    3|13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Gün boyu ortak idealleri paylaştığınız insanlar ve sosyal çevrede yanlış anlaşılmalar olası. Yabancılar, yurtdışı, hukuki konular ve uzmanlık alanlarınızda size yük gelen konulardan kaçmak adına, gereksiz riskler, uzun vadeli borçlanmalardan sakınmak faydalı olur. 

     

  • 4Günlük burç yorumları (5 Mart 2019)
    4|13

    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Kariyer alanında bütünü görmeden hareket etmeyin. Hayalperest tutumlardan kaçının. Anlaşmaları sözleşmeleri iyice okuyup imzalayın. Çalışma, üretim, özdisiplin konularından kaçmak adına işleri kısa yoldan halletmeye çalışmayın.

     

  • 5Günlük burç yorumları (5 Mart 2019)
    5|13

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    İlişkilerdeki baskılardan kaçmak adına hukuki alanlarda riske girmeyin. Problemlerin çözümü göründüğünden zor ve uzun sürebilir. Melankolik duyguların sizi aşağı çekmesine izin vermeyin.  

     

  • 6Günlük burç yorumları (5 Mart 2019)
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    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Disiplinle çalışmak ve rutin dahilinde ilerlemek zor geldiği için kısa yollara sapmayın. Ertelenmiş sağlık ve iş konularına odaklanın. Kafa karışıklığı yönsüzlük duygusu artsa da üretim içinde olmaktan vazgeçmeyin.  

     

  • 7Günlük burç yorumları (5 Mart 2019)
    7|13

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Bir süredir iç dünyanızda yaşanan karmaşadan kaçmak adına ilişkilerde yanlış kararlar vermeyin. İletişim arzunuz yoğunlaşırken,  olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandıralabilirsiniz. Riskli yatırımlardan kaçının. 

     

  • 8Günlük burç yorumları (5 Mart 2019)
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    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    İçsel sorumluluklardan kaçmak ve yaşam alanınızı organize etmek yerine, kısa yollara sapmayın. Ailevi konularda gereksiz riskler almayın. Uzun vadeli borçlardan, riskli projelerden kaçınmak faydalı olur.   

     

  • 9Günlük burç yorumları (5 Mart 2019)
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    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Hedeflerinizi, iletişim biçiminizi dönüştürmektense kısa yollara kaçarsanız uzun vadede gizler açığa çıkabilir. Gün boyu çelişkiler, yanılsamalar, yönsüzlük duyguları yoğun olabilir. Romantik konularda tedbir önemli. 

     

  • 10Günlük burç yorumları (5 Mart 2019)
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    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 

    Değer yaratmak ve üretmek ve finansal konularda tutarlı olmak adına baskı altındasınız. Bu baskıdan kaçmak için riskli işlere, anlaşmalara girişmeyin.  Aklınız ve duygularınız çatışabilir.  Ailevi konularda hassasiyetler olabilir. 

     

  • 11Günlük burç yorumları (5 Mart 2019)
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    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Aşırı sorumluluk alma ve işleri delege etmeme nedeniyle zorlanıyorsunuz.  Olayları arzularınıza göre idare etmek için başkalarını yanlış yönlendirmeyin. Öze dönüp bireysel hedeflerinizi gözden geçirin.

     

  • 12Günlük burç yorumları (5 Mart 2019)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Ruh beden dengesini sağlamakta zorlanıp risk almak isteyebilirsiniz. Günlük rutinlerde özgür olmak adına yanlış yatırımlara yönelmeyin.  Kendiniz için uygulanabilir hedefler koyun. Gün boyu olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandırılabilirsiniz. 

     

  • 13Günlük burç yorumları (5 Mart 2019)
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    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Güvenli alanda kalmak ve risk almamak adına yanlış kararlar verebilirsiniz. Bireysel hedefleriniz dönüşüyor, sosyal çevre değişikliğine ihtiyacınız var.  İş ve kariyer konularında sağlıklı karar vermek için olayları bütüncül değerlendirin. 

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