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Bugün Merkür Balıkta geri harekete başlıyor. Ay sabah saatlerinde Kovadan Balık burcuna geçiyor. İyice küçülmüş durumda. İletişim sorunları, akılla açıklanamayan olaylar, düşüncesiz tutumlar gelişebilir. Sezgisel düşünce ve ifadede artış olası. Ayrıntılı düşünmeyi gerektiren, uzun vadeli işlerde sorunlar yaşanabilir. İfadelerimizde hayalperest söylemler artarken, fikirler gerçekçilikten uzaklaşabilir. Gün boyu olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandırılabiliriz. Öz disiplin ve içsel gücümüz düşebilir. Satürn, Plüton ve Güney Ay düğümünün zorlaştırdığı yaşam konularından kaçmak adına gereksiz riskler alabiliriz. Uzun vadeli borçlardan, riskli projelerden kaçınmak faydalı olur. Gün boyu melankolik, karasız güdülerimizle, duygularını dengeleyen, yüksek algılı vasıflarımız çatışma halinde olacaktır.
Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Su yeşili
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu kendinizi adadığınız işlerin veya projelerin geçerliliğiyle meşgul olabilirsiniz. Toplumsal bilinirlik statü konularında sizi sınırlayan konulardan kaçmak adına iş, üretim ve borçlanma konularında risk almayın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu ortak idealleri paylaştığınız insanlar ve sosyal çevrede yanlış anlaşılmalar olası. Yabancılar, yurtdışı, hukuki konular ve uzmanlık alanlarınızda size yük gelen konulardan kaçmak adına, gereksiz riskler, uzun vadeli borçlanmalardan sakınmak faydalı olur.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Kariyer alanında bütünü görmeden hareket etmeyin. Hayalperest tutumlardan kaçının. Anlaşmaları sözleşmeleri iyice okuyup imzalayın. Çalışma, üretim, özdisiplin konularından kaçmak adına işleri kısa yoldan halletmeye çalışmayın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
İlişkilerdeki baskılardan kaçmak adına hukuki alanlarda riske girmeyin. Problemlerin çözümü göründüğünden zor ve uzun sürebilir. Melankolik duyguların sizi aşağı çekmesine izin vermeyin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Disiplinle çalışmak ve rutin dahilinde ilerlemek zor geldiği için kısa yollara sapmayın. Ertelenmiş sağlık ve iş konularına odaklanın. Kafa karışıklığı yönsüzlük duygusu artsa da üretim içinde olmaktan vazgeçmeyin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Bir süredir iç dünyanızda yaşanan karmaşadan kaçmak adına ilişkilerde yanlış kararlar vermeyin. İletişim arzunuz yoğunlaşırken, olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandıralabilirsiniz. Riskli yatırımlardan kaçının.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
İçsel sorumluluklardan kaçmak ve yaşam alanınızı organize etmek yerine, kısa yollara sapmayın. Ailevi konularda gereksiz riskler almayın. Uzun vadeli borçlardan, riskli projelerden kaçınmak faydalı olur.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Hedeflerinizi, iletişim biçiminizi dönüştürmektense kısa yollara kaçarsanız uzun vadede gizler açığa çıkabilir. Gün boyu çelişkiler, yanılsamalar, yönsüzlük duyguları yoğun olabilir. Romantik konularda tedbir önemli.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Değer yaratmak ve üretmek ve finansal konularda tutarlı olmak adına baskı altındasınız. Bu baskıdan kaçmak için riskli işlere, anlaşmalara girişmeyin. Aklınız ve duygularınız çatışabilir. Ailevi konularda hassasiyetler olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Aşırı sorumluluk alma ve işleri delege etmeme nedeniyle zorlanıyorsunuz. Olayları arzularınıza göre idare etmek için başkalarını yanlış yönlendirmeyin. Öze dönüp bireysel hedeflerinizi gözden geçirin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Ruh beden dengesini sağlamakta zorlanıp risk almak isteyebilirsiniz. Günlük rutinlerde özgür olmak adına yanlış yatırımlara yönelmeyin. Kendiniz için uygulanabilir hedefler koyun. Gün boyu olaylara fazla iyimser yaklaşıp kolay kandırılabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Güvenli alanda kalmak ve risk almamak adına yanlış kararlar verebilirsiniz. Bireysel hedefleriniz dönüşüyor, sosyal çevre değişikliğine ihtiyacınız var. İş ve kariyer konularında sağlıklı karar vermek için olayları bütüncül değerlendirin.
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