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Günlük burç yorumları (7 Mart 2019)

Giriş: 07.03.2019 - 09:12 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Astroloji uzmanı Bengü Karagül 7 Mart Perşembe günlük burçları kaleme aldı. 7 Mart burç yorumlarına bakacak olursak iyimser, neşeli ve uyumlu bir atmosfere uyanıyoruz. Ay akşamüstü Merkür ile görünümde. Retro olan Merkür geçerliliğini yitirmiş fikirleri dönüştürüp yenileme imkanı tanıyor. Günlük burç yorumları hakkında detaylar haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (7 Mart 2019)
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    Ay Balık burcunda ilerlerken sabah saatlerinde önce Jüpiter ile görünümde olacak. Yeni Ay ile birlikte artan enerji Jüpiter sayesinde iyimser, neşeli ve uyumlu bir atmosfer yaratıyor. Yeni Ay öncesi sonlandırılması gereken konularda üstünüze düşüne yaptıysanız şimdi yavaş yavaş yeni fikirler beliriyor. Ay akşamüstü Merkür ile görünümde. Retro olan Merkür geçerliliğini yitirmiş fikirleri dönüştürüp yenileme imkanı tanıyor. Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Mor

     

  • 2Günlük burç yorumları (7 Mart 2019)
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir süredir devam eden isteksizlik yerini yenilenmeye bırakabilir. Bireysel ve profesyonel ilişkilerde gözden geçirmeler olası. Projeleri gözden geçirip yeniliyorsunuz.

     

  • 3Günlük burç yorumları (7 Mart 2019)
    3|13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir süredir ertelenmiş işlere, yaratıcı becerilere hevesle yoğunlaşabilirsiniz. Akşam yeni fikirler belirirken, analiz gerektiren konularla meşgul olabilirsiniz.

     

  • 4Günlük burç yorumları (7 Mart 2019)
    4|13

    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sosyal bilinirlik konularında yaratıcı becerilerinizle öne çıkıyorsunuz. Bir süredir görmediğiniz yakınlarınızla temas edebilirsiniz. Akşamüstü zihin daha faal.

     

  • 5Günlük burç yorumları (7 Mart 2019)
    5|13

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir süredir geçmiş hesaplaşması içindeydiniz. Bugün melankolik duygular yerini hevese bırakıyor. Akşam saatlerinde gelen haberler motivasyonunuzu artıracaktır.

     

  • 6Günlük burç yorumları (7 Mart 2019)
    6|13

    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sabah saatlerinde başlayan yenilenme arzusu söylemlerinize yansıyacaktır. İlişkilerde yaraların sarılacağı koşullar olası. Akşamüstü yakınlarınızla ilgili sağlık haberleri alabilirsiniz.

     

  • 7Günlük burç yorumları (7 Mart 2019)
    7|13

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İlişkilerde yükleri bırakma zamanı. Değerli hissetme arzunuz yüksek. Size bunu sağlayan imkanların gelişmesi için izin verin. Bağlılık ve bağımlılık arasında gidip geliyorsunuz.

     

  • 8Günlük burç yorumları (7 Mart 2019)
    8|13

    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ruh ve beden dengesini bozan yükleri bıraktıysanız, yeni bir dönem başlıyor. Duyguların dışavurumunda dengeyi koruduğunuz, yetenekleri kullandığınız bir gündesiniz.

     

  • 9Günlük burç yorumları (7 Mart 2019)
    9|13

    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir süredir yatırımlarınız konusunda endişe taşıdıysanız, olumlu haberler alabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığı geliyor. Yeni fikirler gelişebilir ancak uzun vadeli sonuçlarını iyice tartın.

     

  • 10Günlük burç yorumları (7 Mart 2019)
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    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir süredir kendini tanıma eksikliğinden kaynaklanan sorunlar yaşadınız. Şimdi öz benliğinizle temas etme zamanı. Yeni fikirler gelişiyor, uygulama için sabır önemli.

     

  • 11Günlük burç yorumları (7 Mart 2019)
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    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kısır döngüye dönüşen fikirleri, sizi zorlayan hedefleri bırakmak adına bir süredir kararsız kaldınız. Artık yenilenme zamanı. Gün boyu hedeflerinizi güncelleyen olaylar gelişebilr.

     

  • 12Günlük burç yorumları (7 Mart 2019)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir süredir maddi konularda kafanız karışıktı. Zihniniz bedeninizi yordu. Şimdi üretim biçiminizi yenilemek için imkanlar var. İçsel değişim rutinlerinize yansıyacaktır.

     

  • 13Günlük burç yorumları (7 Mart 2019)
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    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir süredir güvenli alanda kalmak adına hareket kabiliyetinizi sınırladıysanız şimdi arzularınız değişiyor. Hayatın içinde ve sosyal olma imkanlarınızı değerlendirin. Zihin beden dengesi önemli.

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