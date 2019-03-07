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Ay Balık burcunda ilerlerken sabah saatlerinde önce Jüpiter ile görünümde olacak. Yeni Ay ile birlikte artan enerji Jüpiter sayesinde iyimser, neşeli ve uyumlu bir atmosfer yaratıyor. Yeni Ay öncesi sonlandırılması gereken konularda üstünüze düşüne yaptıysanız şimdi yavaş yavaş yeni fikirler beliriyor. Ay akşamüstü Merkür ile görünümde. Retro olan Merkür geçerliliğini yitirmiş fikirleri dönüştürüp yenileme imkanı tanıyor. Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Mor
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir devam eden isteksizlik yerini yenilenmeye bırakabilir. Bireysel ve profesyonel ilişkilerde gözden geçirmeler olası. Projeleri gözden geçirip yeniliyorsunuz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir ertelenmiş işlere, yaratıcı becerilere hevesle yoğunlaşabilirsiniz. Akşam yeni fikirler belirirken, analiz gerektiren konularla meşgul olabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal bilinirlik konularında yaratıcı becerilerinizle öne çıkıyorsunuz. Bir süredir görmediğiniz yakınlarınızla temas edebilirsiniz. Akşamüstü zihin daha faal.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir geçmiş hesaplaşması içindeydiniz. Bugün melankolik duygular yerini hevese bırakıyor. Akşam saatlerinde gelen haberler motivasyonunuzu artıracaktır.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde başlayan yenilenme arzusu söylemlerinize yansıyacaktır. İlişkilerde yaraların sarılacağı koşullar olası. Akşamüstü yakınlarınızla ilgili sağlık haberleri alabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilerde yükleri bırakma zamanı. Değerli hissetme arzunuz yüksek. Size bunu sağlayan imkanların gelişmesi için izin verin. Bağlılık ve bağımlılık arasında gidip geliyorsunuz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ruh ve beden dengesini bozan yükleri bıraktıysanız, yeni bir dönem başlıyor. Duyguların dışavurumunda dengeyi koruduğunuz, yetenekleri kullandığınız bir gündesiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir yatırımlarınız konusunda endişe taşıdıysanız, olumlu haberler alabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığı geliyor. Yeni fikirler gelişebilir ancak uzun vadeli sonuçlarını iyice tartın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir kendini tanıma eksikliğinden kaynaklanan sorunlar yaşadınız. Şimdi öz benliğinizle temas etme zamanı. Yeni fikirler gelişiyor, uygulama için sabır önemli.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kısır döngüye dönüşen fikirleri, sizi zorlayan hedefleri bırakmak adına bir süredir kararsız kaldınız. Artık yenilenme zamanı. Gün boyu hedeflerinizi güncelleyen olaylar gelişebilr.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir maddi konularda kafanız karışıktı. Zihniniz bedeninizi yordu. Şimdi üretim biçiminizi yenilemek için imkanlar var. İçsel değişim rutinlerinize yansıyacaktır.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir güvenli alanda kalmak adına hareket kabiliyetinizi sınırladıysanız şimdi arzularınız değişiyor. Hayatın içinde ve sosyal olma imkanlarınızı değerlendirin. Zihin beden dengesi önemli.
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