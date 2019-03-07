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Ay Balık burcunda ilerlerken sabah saatlerinde önce Jüpiter ile görünümde olacak. Yeni Ay ile birlikte artan enerji Jüpiter sayesinde iyimser, neşeli ve uyumlu bir atmosfer yaratıyor. Yeni Ay öncesi sonlandırılması gereken konularda üstünüze düşüne yaptıysanız şimdi yavaş yavaş yeni fikirler beliriyor. Ay akşamüstü Merkür ile görünümde. Retro olan Merkür geçerliliğini yitirmiş fikirleri dönüştürüp yenileme imkanı tanıyor. Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Mor