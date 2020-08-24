Cildiniz gün içerisinde hava kirliliği, toz ve ölü hücrelerden kirlenerek bakımsız görünmesine neden olabilmektedir. Günlük olarak uygulayabileceğiniz maskelerle temizliğini yapabilir ve canlandırabilirsiniz.
Günlük Yüz Bakım Maske Tarifleri
- 1 yumurta akı ve 1 çay kaşığı tuzu çırpın. Ardından yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 10 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Cildinizdeki gözenekleri sıkıştırarak, cilt tonunun eşit görünmesini sağlayacaktır.
- 2 çay kaşığı kil ve 3 çay kaşığı suyu karıştırın. Cildinize uygulayın ve 5 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Cildinizdeki kırışıklıkların açılması duru ve parlak görünmesini sağlayacaktır. Maskeyi uyguladıktan sonra cildinize nemlendirici uygulayabilirsiniz.
- 4 adet aspirin ve 1 çay bardağın suyu karıştırın. Aspirinler eridiğinde cildinize uygulayın. Yaklaşık 15 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. Bu maske cildinizin yumuşamasını sağlayacaktır.
- 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı karbonatı karıştırın. Cildinize uygulayın ve 5 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Cildinizde yanma hissi oluşması hücrelerin harekete geçtiğinin işaretidir. Bu maske cildinizin tonunu beyazlatacak ve lekelerin giderilmesine yardımcı olacaktır.
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