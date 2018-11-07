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"Günpınar Şelalemiz Türkiye'nin en doğal şelalelerinden. Genelde şelalelere yürüyerek gitmek mümkün ama buraya hemen arabanızdan iniyorsunuz asfalttan yoldan direk şelaleye ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin en güzel şelalesi burası. Bu güzelliklerden herkesin daha çok faydalanması için burayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne devrettik ve Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edildi. Geçen yıl ilçemizi 700 bin kişi ziyaret etti ve bu sayı her geçen yıl artıyor."