Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Arslan, yeni hayatıyla ilgili ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu, "Güzel bir inzivaya bir hayatı yaşıyorum, kendimle ruhumla ilgili. Ormana taşındım. Börtü böcek bir hayat yaşıyorum. Bol bol sebze ek falan bir hayat işte. O kadar mutluyum ki" dedi.



Uzun zamandan herhangi bir projede görev almaması ilgili bir soruya ise, "Kalbimi çarpması gerek bir proje olmadığı için" diye cevap verdi.