Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gürcistan'da halk yerel seçimler için sandık başında | Dış Haberler

        Gürcistan'da halk yerel seçimler için sandık başında

        Gürcistan'da halk, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini seçmek için yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 09:48 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürcistan'da halk yerel seçimler için sandık başında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu Sözcüsü Natia İoseliani yaptığı açıklamada, ülke genelinde toplam 3 milyon 513 bin 818 kayıtlı seçmen olduğunu ifade etti.

        İoseliani, Gürcistan'da seçmenlerin toplam 64 belediye başkanı ve 2 bin 58 belediye meclis üyesini belirlemek için yerel saatle 08.00'den beri oy kullanmaya başladığını belirtti.

        Seçimleri tanımayan bazı muhalefet partileri gösteri düzenleyeceğini bildirdi

        Ülkede geçen yıl düzenlenen parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerini tanımayan bazı muhalefet partileri ise bu yıl yapılan yerel seçimleri de meşru olarak tanımadıklarını bildirdi.

        Aralarında, ülkede tutuklu olarak yargılanmaya devam eden eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurucusu olduğu "Birleşik Ulusal Hareketi" partisinin de olduğu bazı muhalefet partileri halkı sokağa çıkmaya çağırdı.

        REKLAM

        Seçim günü Tiflis'te düzenlenmesi beklenen gösterinin organizatörlerinden Gürcü opera sanatçısı Paata Burçuladze, saat 16.00'dan itibaren halkı Tiflis'teki Şota Rustaveli Caddesi'ne çıkmaya davet etti.

        Burçuladze, daha önce yaptığı açıklamalarda hükümeti "Barışçıl Devrim" yoluyla değiştirmek istediklerini belirtmişti.

        Başbakan Kobakhidze, seçim öncesi konuştu

        Seçimler başlamadan öne açıklama yapan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise seçimleri protesto eden muhalefetin amacının ülkede istikrarsızlık yaratmak olduğunu ifade etti.

        Kobakhidze, "Devrim ve hükümet değişikliği ancak şiddetle gerçekleşebilir. Bu nedenle, anayasal düzeni devirmeyi veya şiddet yoluyla değiştirmeyi ilan ederlerse, o zaman devletten uygun yanıtı beklemeliler." diye konuştu.

        Sandıklar, saat 20.00'de kapanacak, ardından oy sayımına geçilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı