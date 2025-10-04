Gürcistan'da halk yerel seçimler için sandık başında

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu Sözcüsü Natia İoseliani yaptığı açıklamada, ülke genelinde toplam 3 milyon 513 bin 818 kayıtlı seçmen olduğunu ifade etti.

İoseliani, Gürcistan'da seçmenlerin toplam 64 belediye başkanı ve 2 bin 58 belediye meclis üyesini belirlemek için yerel saatle 08.00'den beri oy kullanmaya başladığını belirtti.

Seçimleri tanımayan bazı muhalefet partileri gösteri düzenleyeceğini bildirdi

Ülkede geçen yıl düzenlenen parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerini tanımayan bazı muhalefet partileri ise bu yıl yapılan yerel seçimleri de meşru olarak tanımadıklarını bildirdi.

Aralarında, ülkede tutuklu olarak yargılanmaya devam eden eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurucusu olduğu "Birleşik Ulusal Hareketi" partisinin de olduğu bazı muhalefet partileri halkı sokağa çıkmaya çağırdı.

Seçim günü Tiflis'te düzenlenmesi beklenen gösterinin organizatörlerinden Gürcü opera sanatçısı Paata Burçuladze, saat 16.00'dan itibaren halkı Tiflis'teki Şota Rustaveli Caddesi'ne çıkmaya davet etti.

Burçuladze, daha önce yaptığı açıklamalarda hükümeti "Barışçıl Devrim" yoluyla değiştirmek istediklerini belirtmişti.

Başbakan Kobakhidze, seçim öncesi konuştu

Seçimler başlamadan öne açıklama yapan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise seçimleri protesto eden muhalefetin amacının ülkede istikrarsızlık yaratmak olduğunu ifade etti.