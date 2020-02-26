AA

Gürcü uzmandan Hocalı için adalet çağrısı



- Gürcistan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Akademisi Başkanı Simon Kopadze: - "Kaç yıl sonra olursa olsun, Hocalı'da suçu işleyenler cezasını çekmelidir. Hocalı konusunda adaletin yerini bulması lazım" - "Ermenistan bugün bulunduğu topraklarda eskiden hiç yoktu. Karabağ tamamen Azerbaycan'ın toprağıdır"

Gürcistan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Akademisi Başkanı ve Gürcistan-Azerbaycan İlişkileri Geliştirme Fonu Genel Müdürü Simon Kopadze, Hocalı Katliamı'na ilişkin, "Kaç yıl sonra olursa olsun, bu suçu işleyenler cezasını çekmelidir. Hocalı konusunda adaletin yerini bulması lazım." dedi.

Aynı zamanda Kafkasya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Rektör Yardımcısı olan Kopadze, AA muhabirine, Ermeni güçlerinin 1992'de Azerbaycan halkına Hocalı köyünde düzenlediği katliam hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılsa da bu sürecin 1988'de başladığını söyleyen Kopadze, Azerbaycan, Gürcistan ve birliğin diğer ülkelerinde bu süreçte kanlı olaylar yaşandığını belirtti.

Bu süreçte Moskova yönetiminin dağılmayı durdurmak için güç kullanmaya karar vererek Gürcistan ve Azerbaycan'da ayrılıkçılara silah verip onların yasa dışı hareketlerini güçlendirerek ayrılmak isteyen ülkeleri durdurmaya çalıştığını anlatan Kopadze, "Bir imparatorluk dağılırken, bu süreci engellemeye çalıştığında daha çok hatalar yapıyor." diye konuştu.

Kopadze, Ermeni güçlerinin de bu durumdan faydalanmak için Sovyetler Birliği yönetiminden destek alarak Azerbaycan'da Dağlık Karabağ bölgesini işgal etmeye başladığını ifade etti. Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerinin Azerbaycan halkına karşı başlattığı çatışmalara Asala gibi diğer Ermeni terör örgütlerinin de katıldığı bilgisini paylaşan Kopadze, bu terör örgütlerinin özelikle çocuk, yaşlı ve kadınlara karşı acımasız davrandığını vurguladı.

Kopadze, Ermenilerin Gürcistan'ın Abhazya bölgesinde de Ermeni komutan İvan Bagramyan'ın adını taşıyan Bagramyan taburunda Gürcülere karşı savaştığına ve savaş suçu işlediğine dikkati çekti.

Ermenilerin her zaman Azerbaycan halkına ait topraklarda gözü olduğunu dile getiren Kopadze, "Ermenistan bugün bulunduğu topraklarda eskiden hiç yoktu. Karabağ tamamen Azerbaycan'ın toprağıdır." diye konuştu.

Hocalı'da kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişinin Ermeniler tarafından katledildiğini hatırlatan Kopadze, yaşananların bir ordu tarafından stratejik bir noktanın ele geçirilmesi değil, o noktada yaşayan insanları yok etme girişimi olduğunun altını çizdi. Kopadze, "Hocalı katliamı bir soykırımdır. Bu, insanlığa karşı işlenmiş bir savaş suçudur. Ermeniler orada etnik temizlik suçu işledi." ifadelerini kullandı.

Hocalı Katliamı'nın duyurulması için gerek Avrupa Birliği (AB),gerek Birleşmiş Milletler'de (BM) daha aktif çalışılması ve çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Kopadze, "Kaç yıl sonra olursa olsun, bu suçu işleyenler cezasını çekmelidir. Hocalı konusunda adaletin yerini bulması lazım." değerlendirmesinde bulundu.