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        Haberler Gündem Politika Gürsel Tekin, yeni parti kuracak | Son dakika haberleri

        Gürsel Tekin, yeni parti kuracak

        CHP'nin eski milletvekili Gürsel Tekin, yeni parti kuracağını açıkladı. Tekin, "Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 20:16 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:16
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        Gürsel Tekin, yeni parti kuracak
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        CHP'den istifa eden eski milletvekili Gürsel Tekin "Ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz" dedi.

        X hesabından paylaşım yapan Gürsel Tekin, "Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Türkiye’nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor. Ayrışmaya değil, birleşmeye, kavgaya değil, çözüm üretmeye geliyoruz. Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi..." dedi ve ekledi:

        "Sessiz çoğunluğun sesi oluyoruz! Kırgınları, umutsuzları, sandığa gitmeyenleri anlıyoruz. Birlikte değiştireceğiz."

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