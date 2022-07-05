Gürültü tartışmasında çifte infaz! 0:00 / 0:00

İHA

Ordu'da, gece saatlerinde çıkan gürültü tartışmasında baba ile oğlu, tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Şeref I. ile Gökhan Kurt ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

BABA İLE OĞLU KURTARILAMADI

Bina önündeki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Şeref I., yanında getirdiği tabancayla Gökhan Kurt ile oğlu Batuhan'a ateş açtı. Ağır yaralanan baba ve oğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Şahıslar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştiren Şeref I. ise, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.