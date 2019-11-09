İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk müracaat ettiği, polis ile vatandaşın ilk temas noktası konumunda olan polis merkezi amirliklerinde, “Güven Masası” uygulamasını, bu yılın Mart ayında başlatmıştı. Halen bin 150 polis merkezi amirliğinde devam eden uygulama, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

186 BİN 460 KİŞİ BAŞVURDU

Hem polis merkezi amirliklerindeki hem de polis merkezi amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılan bu masalara 8 ayda 186 bin 460 kişi başvuru yaptı. Bu başvuruların 141 bin 923’ü polis merkezi amirliklerince sonuçlandırıldı. 29 bin 900’ü diğer emniyet birimlerine yönlendirilirken, 14 bin 637’si taleplerini ilgilendiren kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildi.

UYGULAMA JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIKLARINDA DA BAŞLADI

Emniyet polis merkezi amirliklerinde başlatılan uygulamadan vatandaşların memnun kalması üzerine İçişler Bakanlığı, 75 jandarma karakol komutanlığında güven masası uygulamasını hayata geçirirken, 75 jandarma karakolunda daha kurulması için çalışmalara başladı.

GÜVEN MASALARI 7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE HİZMET VERİYOR

Kadın personellerin görev yaptığı güven masalarına, polis amirliklerinde görev yapmak üzere 3 bin yeni kadın polis alındı. Güven masalarında görev yapacak olan personellere alanlarındaki eğitimlerin yanı sıra halkla ilişkiler ve uzmanlık gerektirecek diğer konularda eğitimler veriliyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilen güven masalarında görevli personeller davranış ilkeleri doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, objektif, dürüst ve adil hizmet veriyor.