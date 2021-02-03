Güven Yalçın: Beşiktaş'ta bana az şans verdiler

Serie B ekiplerinden Lecce, yeni transferleri Güven Yalçın'ı basının karşısına çıkardı.

Beşiktaş'tan kiralanan Güven Yalçın, siyah-beyazlı takımda forma şansı bulamamasıyla ilgili, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Genç bir oyuncu olarak bana az şans verdiler" dedi.

Lecce Başkanı Pantaleo Corvino, Güven Yalçın'ı överek şu ifadeleri kullandı.

"Güven Yalçın çok büyük bir yetenek. UEFA, onu Avrupa'nın en iyi 50 yeteneğinden biri olarak gösterdi. Modern bir santrfor. Çok büyük umutlarımız var, umarım bu umutlarımız gerçeğe dönüşür."