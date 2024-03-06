Banu Karagöz'den keman dinletisi

Oyuncu Banu Karagöz, verdiği konserle müzikte de yetenekli olduğunu gösterdi. Karagöz; “Uzun yıllardır keman eğitimine aralıksız devam ediyorum. Müzikle huzur buluyorum. Benim için tarifi olmayan harika bir duygu. En büyük hayalim ise Dünyanın en iyi kemancılarından biri kabul edilen Grammy ödüllü virtüözü ve orkestra şefi Maxim Vengerov ile aynı sahneyi paylaşmak" dedi.