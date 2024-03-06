Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Banu Karagöz'den keman dinletisi

        Banu Karagöz'den keman dinletisi

        Oyuncu Banu Karagöz, müzikte de ne kadar yetenekli olduğunu sahnelediği keman dinletisiyle gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 10:54 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karagöz'den keman dinletisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyuncu Banu Karagöz, verdiği konserle müzikte de yetenekli olduğunu gösterdi. Karagöz; “Uzun yıllardır keman eğitimine aralıksız devam ediyorum. Müzikle huzur buluyorum. Benim için tarifi olmayan harika bir duygu. En büyük hayalim ise Dünyanın en iyi kemancılarından biri kabul edilen Grammy ödüllü virtüözü ve orkestra şefi Maxim Vengerov ile aynı sahneyi paylaşmak" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Banu Karagöz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Musk: Aptal ekoteröristler
        Musk: Aptal ekoteröristler
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Dünyanın en pahalısı!
        Dünyanın en pahalısı!
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…